Detran alerta população sobre falsa autoescola e site com golpe da CNH

Por meio de denúncia na ouvidoria, o Detran MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), alerta a população para a existência de uma falta auto escola e um site clonada para emissão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). De acordo com a denúncia, os estelionatários tiravam dinheiro das vítimas com a promessa de realizar todo o processo para a emissão da primeira habilitação.

Conforme relato, a pessoa chegou a fazer aulas e prova na autoescola da Capital, denominada Ativa. Porém, no momento de retirar a CNH a empresa tinha sumido. O QR Code da guia de “aprovação” anexada a denúncia, direciona para um falso site que possui a mesma interface do Portal de Serviços do Detran-MS, porém, com domínio diferente do site oficial. Diversos pontos levantam suspeitas de quem possui familiaridade, mas passa despercebido por pessoas que buscam os serviços digitais do Detran-MS esporadicamente.

O Detran alerta que foto do condutor, campo que afirma dados, chave de registro de consulta, QR Code para gerar e imprimir a CNH, e aviso de atenção que diz “você possui 1 pagamento pendente! Regularize seus débitos para emissão do registro”, são campos inexistentes no site oficial.

O diretor de Tecnologia da Informação, Robson Alencar, orienta que para não cair em golpes é fundamental que a população busque sempre canais oficiais. “Primeiro passo é buscar Centros de Formação de Condutores credenciados. No Detran em números é possível filtrar por município e verificar o índice de aprovação. O segundo passo é sempre olhar o domínio que hospeda o site, para ver se é um domínio oficial. Se é oficial é o Gov.br nenhum site de governo de espécie alguma tem o .com”, orienta.

O endereço utilizado no golpe em questão é o https://detranautenticidade.com/detranms/resultado-autenticidade.php. O site oficial do Detran-MS é o www.detran.ms.gov.br . A lista de autoescolas credenciadas, e a situação de cada uma fica disponível no menu “Habilitação” no Portal de Serviços, no campo “CFC – Centro de Formação de Condutores” podendo ser filtrada por município.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.