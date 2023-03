Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Sextou e você pode esperar um dia dos mais movimentados em todos os setores da sua vida, bebê! Vênus acaba de mudar para a sua Casa da Fortuna e ganha força domiciliado, por isso revela que a chance de dobrar seus ganhos é real e oficial. Só não convém sair gastando por conta de uma grana que ainda nem recebeu. Hoje o trabalho e a saúde podem enfrentar instabilidades e será preciso mais disciplina para cumprir deveres e se cuidar, mas tudo deve melhorar até o fim da tarde. Os alertas também se estendem para a paixão e tanto a paquera quanto o romance podem ser alvos de altos e baixos ao longo do dia. Em contrapartida, estarão superprotegidos à noite e não vai faltar companheirismo com o love.

Touro (de 21/4 a 20/5)

A notícia é boa e você pode glorificar em pé, meu cristalzinho: Vênus desembarca no seu signo e como é seu planeta regente vai deixar seu carisma e sua energia nas alturas. Seus encantos vão ficar em evidência e suas qualidades mais marcantes estarão a serviço do seu sucesso no trabalho. Só convém manter o olhão aberto nas finanças porque outros astros anunciam perrengues com dinheiro. Fique longe de continhas novas e não acredite muito em promessas de lucros rápidos. Interesses profissionais e amorosos vão exigir atenção no inicio da tarde, mas depois tudo fluirá bem. Se está a fim de alguém, aposte sem medo na aproximação, pois você terá charme de sobra para atrair e conquistar quem deseja.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Hoje seus instintos estarão acesos, bebê, e você pode farejar oportunidades de lucros e bons negócios no ar. Também vai contar com muita determinação para ir atrás do que ambiciona e pode alcançar algo que vem batalhando. Porém, Marte briga com Mercúrio e pode atiçar seu lado ansioso e precipitado, sinal de que será preciso controlar seus ímpetos, diminuir a inquietação e manter a calma para não se desentender com ninguém. O romance ganha estímulos, mas a entrada de Vênus no inferno astral não é lá uma notícia tão boa para quem está na pista. Mesmo assim, surpresinha pode rolar à noite com alguém envolvente e meio misterioso. Só evite ir com muita sede ao pote e analise bem se vale a pena, beleza?

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Cancerianjos e cancerianjas que sonham com novidades no lado familiar e amoroso podem levantar as mãos para o céu e agradecer. Vênus troca de cenário, trazendo energias generosas e boas promessas para as suas relações, além de revelar que as amizades passarão a exercer um papel mais importante e influente na sua vida. Os laços de afeto se fortalecem com o mozão, agora, se o coração está vago, há chance de conhecer alguém que tem tudo a ver com o seu jeito. Todavia, contratempos não estão descartados na carreira e o momento não é lá muito favorável para começar coisas novas ou realizar mudanças – pese os prós e contras. Dinheiro tá protegido e você pode levar vantagem em acordo ou negociação.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Alô leodivo e leodiva, tô vendo aqui que hoje o céu tá um agito e muita coisa vai rolar. Pela manhã, a Lua manda um baita reforço para sua saúde e capacidade de organização no serviço. Mas depois ela muda de posição e recomenda mais traquejo e jogo de cintura em suas relações, sobretudo no trabalho. Nem pense em fazer as coisas ao seu modo sem ouvir os outros, mesmo porque Marte tá pistola hoje e pode deixar seu jeito mais reativo e esquentado – daí pra treta é um pulo, vish! Ainda bem que os ânimos esfriam e o clima ficará bem mais positivo, especialmente à noite. O convívio com o love vai ganhar mais harmonia e os contatinhos prometem novidades. Um crush popular pode despertar emoções intensas.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Quer primeiro a notícia boa ou a meia boca, meu bombonzinho? Vamo logo para as vibes positivas pra levantar o seu astral: Vênus traz novidades estimulantes nas finanças e quem vai sair no lucro é você. Contatos com assuntos e pessoas diferentes podem te colocar em conexão direta com boas oportunidades de ganhos. Estudos e cursos de especialização também devem ampliar seus horizontes e contribuir com o seu progresso. Só convém ficar esperto(a) na carreira porque pode enfrentar contrariedades e até topar com gente querendo puxar seu tapetinho. A vida amorosa começa a sexta numa ótima e depois patina, mas volta a ficar maravilinda à noite, quando não vão faltar bons estímulos com o crush ou o mozão.

Libra (de 23/9 a 22/10)

A tão aguardada sexta chegou e traz junto um combo de recados dos astros, a começar por Vênus, que muda de signo e aponta transformações em seu horizonte financeiro e amoroso. Seu planeta regente avisa que é hora de refletir mais a fundo sobre o que você quer na sua vida e como fazer para chegar lá. Não se contente com menos do que merece, mas dobre a atenção com as vibes de Marte, que hoje tá endiabrado e pode afetar o equilíbrio libriano. Preocupe-se mais com o seu bem-estar e tenha cautela para não se estranhar com quem convive e trabalha. Se está solteiro(a), uma paixão avassaladora pode surgir e te pegar de jeito. No romance, explore sua diplomacia para contornar briguinhas com o love.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Sextou bem sextado, escorpiãozinho, e o coração pode bater mais forte logo cedo. Primeiro porque Lua e Mercúrio ativam seu poder de comunicação e dão carta branca para o seu sucesso – você vai bombar nos contatos! Em segundo lugar, Vênus traz boas novas no romance e manda um belo incentivo para compromissos e uniões. Numa dessa, quem está com o pé no namoro pode se acertar de vez com o crush, só não vale ter pressa, já que as melhores vibes vão chegar à noite. Mas se o amor tá com tudo, o mesmo não acontece com os interesses financeiros e profissionais. Marte liga o alerta e revela que há risco de treta ou preju, portanto, vai com calma e não faça ou decida nada de que possa se arrepender depois.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

O fds tá aí e você já deve ter uma porção de planos, não é mesmo, Sagita? Pode seguir em frente e aproveite o período da manhã para tomar providências e agilizar coisas que envolvam dinheiro. Os assuntos práticos do trabalho também fluem bem nesse período, mas adote a tolerância como lema em suas relações pessoais, principalmente com familiares próximos e o mozão. Marte quebra o pau com Mercúrio e avisa que conflitos podem vir à tona, deixando seus nervos à flor da pele. Até a paquera pode ter perrenguinho, mas as vibes tensas perdem força e tudo melhora em seus contatos e conversas. Agora, é à noite que você terá mais desenvoltura para fazer as pazes e ficar numa boa com os parentes e o xodó.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Quer boas novas, cabrinha? Tamo junto e você vai sextar com ótimas notícias de Vênus! Ao brilhar no setor mais positivo do seu Horóscopo, o astro multiplica sua sorte, seu charme e suas chances de felicidade no amor. Um ou outro enrosco pode até pintar no meio do dia e te deixar com a pulga atrás da orelha, mas a noite promete ser gloriosa nos assuntos do coração, seja para fisgar o crush, seja para encantar o mozão. Só tem um porém: outros astros alertam que há risco de aborrecimentos no trabalho e preocupações podem mexer até com a sua vitalidade – esquente menos, meu bem! O dinheiro também vai pedir cautela, mas você tem juízo de sobra para escapar de gastos supérfluos e tentações de consumo.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Hoje as estrelas estão na maior movimentação, promovem várias mudanças e já adianto que tem coisa boa e chatinha no pacote, viu bebê? A Lua desembarca no seu signo e realça as suas qualidades no trabalho ao mesmo tempo em que convida você a demonstrar mais os seus sentimentos. Só que altos e baixos também vão rolar, há sinal de tretas com gente próxima e atritos em casa podem acender o estopim da sua irritação. Escolha bem as palavras e controle a franqueza, já que há risco de dar xabu até nos contatinhos. Muita calma nessa hora porque as coisas devem caminhar melhor à noite e aí sim não vai faltar disposição para se entender com as pessoas queridas, o crush ou sua cara-metade, se tem um love.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Sextou, meu docinho de amora, e novidade é o que não falta hoje. Vênus puxa a fila e vai deixar a sua comunicação pessoal ainda mais cativante e envolvente do que já é: ponto para a sua vida amorosa! O sinal estará verdinho para você se aproximar de quem deseja e falar do que sente, mas espere a noite chegar, quando terá mais chance de arrasar e se dar bem. No trabalho, vai se destacar em suas atividades e pode ficar mais perto dos seus objetivos, sobretudo pela manhã. Só abre o olhão com os interesses financeiros e familiares porque Marte tá pistola e indica contrariedades. Respire fundo e resolva uma coisa de cada vez sem perder a esportiva, afinal, raiva não é creme pra ficar passando não, bebê!

Confira as previsões anteriores para o seu signo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.