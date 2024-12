Vereadores serão diplomados em cerimônia fechada no dia 18

Será no dia 18 de dezembro, a cerimônia de diplomação pelo TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) da prefeita Adriane Lopes, a vice Camila Nascimento e dos 29 vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Campo Grande. Nos demais municípios do Estado, a expectativa é de que a diplomação deve acontecer de acordo com a data estabelecida pro pelos cartórios eleitorais de cada cidade mas não de vem exceder o dia 19 de dezembro.

O tribunal deve confirmar a data após a publicação de edital com a confirmação dos nomes dos eleitos que estão habilitados para receberem seus respectivos diplomas, pois não tiveram qualquer impedimento junto à Justiça Eleitoral até a data da diplomação, mas a reportagem apurou que o cartório eleitoral agendou cerimônia para às 19h30 do dia 18, restrita apenas aos vereadores e quatro convidados.

A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral chancela que o candidato ou a candidata foi efetivamente eleito ou eleita e, por isso, está apto ou apta a tomar posse no cargo. Nessa ocasião, ocorre a entrega dos diplomas, assinados pelos juízes eleitorais de cada cidade. Uma vez diplomados os eleitos já podem tomar posse em seus mandatos que começam no dia 1 de janeiro sendo que no caso da prefeita Adriane Lopes (PP) a posse será dada pelos vereadores que integrarão o Poder Legislativo Municipal.

Por Laureano Secundo