Morte de idosa em Dourados levanta suspeitas de agressão e abuso sexual

A morte de uma idosa de 83 anos, registrada ontem (4) em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Dourados, a 251 km de Campo Grande, está sendo investigada pela Polícia Civil após uma equipe de saúde identificar sinais de sinais de violência que não condiz com o relato inicial apresentado pela filha da vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma idosa, que morava em São José dos Quatro Marcos (MT), foi trazida para Dourados no dia 25 de novembro para viver com uma das filhas. Na tarde de quarta-feira (4), uma filha levou uma unidade de saúde alegando que ela havia caído enquanto regava plantas no jardim, sofrendo fraturas pelo corpo.

No entanto, uma enfermeira-chefe da UPA notou que os danos não eram compatíveis com uma simples queda. Além disso, a equipe médica apresentou suspeitas de abuso sexual, embora detalhes sobre as acusações não tenham sido divulgados no registro policial.

Durante o atendimento, a idosa não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Militar foi chamada para apurar o caso e conversar com a filha, que acompanhava a mãe no local. A filha da vítima relatou que a idosa fazia acompanhamento no Caps (Centro de Atendimento Psicossocial) e que guardava uma quantia significativa de dinheiro em espécie em sua residência.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados como “morte a esclarecer” e segue sob investigação.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais