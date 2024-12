Caso Sophia: Christian nega abus0s e maus-tratos a enteada de 2 anos

No segundo dia de julgamento da morte de Sophia de Jesus Ocampo, de 2 anos, durante o interrogatório de Christian, presidido pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos, o réu começou falando sobre seu relacionamento com Stephanie, mencionando que inicialmente era tranquilo, mas depois se tornou conturbado e cheios de brigas.

Christian também negou os abusos e agressões a ex-companheira e as crianças, alegando que sempre a orientou Stephanie a manter contato com a família e amigos, já que ele convivia normalmente com seus familiares e grupo social.

O acusado admitiu o usou drogas por cerca de um ano, e afirmou que Stephanie também fazia uso de entorpecentes por livre e espontânea vontade.

Quanto as crianças, ele negou os maus-tratos e os abusos falados por Stephanie. Sobre os registros de Sophia na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), Christian alegou que a ex-companheira levava Sophia ao médico desde o início do relacionamento, mas que na maioria das vezes não sabia os motivos.

Questionado sobre os hematomas de Sophia pelo corpo, o padrasto contou o episódio onde a menina teria se machucado ao cair na rua e quebrado a perna. No entanto, ele sugeriu que a lesão foi causada por uma queda acidental e não por agressão. Christian também afirmou que gostava de Sophia e que “jamais faria mal para ela”.

