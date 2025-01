Vereadores receberão Bancada Federal para debater emendas para Campo Grande

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande vão receber, na próxima segunda-feira (27), senadores e deputados federais de Mato Grosso do Sul, para uma reunião de alinhamento sobre a participação da Câmara Municipal nas definições sobre as emendas federais destinando recursos para a cidade. Desde o início do ano, o vereador Papy, atual presidente da Casa de Leis, promoveu uma série de reuniões para que esses investimentos sejam assegurados para a cidade.

Nestas primeiras semanas do ano, o presidente Papy, acompanhado de vários vereadores, recebeu a senadora Soraya Thronicke, coordenadora da Bancada Federal de Mato Grosso do Sul, a senadora Tereza Cristina e o senador Nelsinho Trad. Também estiveram na Câmara, a deputada federal Camila Jara, os deputados federais Vander Loubet, Beto Pereira e Rodolfo Nogueira.

“Todos foram muito gentis, demonstraram interesse em conversar com o Parlamento Municipal, em fazer este vínculo com a Câmara, o que é muito importante para eficiência das ações”, afirmou o vereador Papy, presidente da Casa de Leis. O objetivo é que os vereadores possam apontar coletivamente obras relevantes, que beneficiem a sociedade, para aplicação das emendas de bancada.

Nas reuniões, foi enfatizada a importância dos vereadores terem protagonismo em relação às emendas, por serem os representantes mais próximos da comunidade. “Teremos emendas em que a Câmara será protagonista junto com a população de Campo Grande. Todos vão se reunir e vão avaliar a necessidade, seja de uma praça, de um campo de futebol, de um posto de saúde”, afirmou a senadora Tereza Cristina, durante encontro no dia 11.

Na mesma data, os vereadores receberam a senadora Soraya Thronicke. Ela enfatizou a necessidade de união de forças na política e ressaltou que “são os vereadores que estão junto à população, sabem a necessidade de cada região”.

Além da indicação da aplicação do recurso, o vereador poderá acompanhar a execução deste investimento, cobrando celeridade nos trâmites e também mantendo a população informada sobre o andamento. Nesta linha, o senador Nelsinho Trad, em reunião no último dia 8, destacou que: “vamos fazer com que a produtividade, através das emendas que vêm de Brasília, não só do nosso gabinete como da bancada, possa também ser carimbada com a atuação de cada vereador”.

A deputada federal Camila Jara, que esteve na Casa de Leis no dia 10, também reforçou que “a Câmara é fundamental para que a gente consiga atender aos anseios da população. São os vereadores e vereadoras que recebem primeiro a demanda da população”.

Modelo de gestão

O vereador Papy enfatizou que a Câmara precisa trabalhar ações institucionalizadas. “Para isso, precisamos aderir aos debates importantes, com assuntos relevantes para a população”. Ele citou o foco em ter reuniões de trabalho, com pautas definidas, além do trabalho de forma coordenada entre os vereadores.

O diálogo já se mostrou ferramenta importante da atual gestão à frente da Casa de Leis. Os vereadores receberam o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, que estava como governador em exercício na data, e apresentaram algumas demandas prioritárias. A meta é manter um canal aberto para que a Casa de Leis participe e possa fazer encaminhamentos de investimentos para a Capital.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, também foi recebida pelo presidente Papy e demais vereadores, pouco antes da cerimônia de posse dos novos secretários municipais da Prefeitura de Campo Grande. A solenidade foi realizada na Câmara. O trabalho em parceria para garantir investimentos a população foi destacado no encontro.