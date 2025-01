Até 31 de janeiro: mutirão do Sebrae e Prefeitura da Capital oferece suporte para regularização de pequenos negócios

A partir desta segunda-feira (20), até o dia 31 de janeiro, o Sebrae/MS, em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, realiza um mutirão para apoiar pequenos negócios na regularização de pendências e adesão ao ‘Simples Nacional’, que pode ser feita até o fim do mês, de acordo com a Receita Federal. A iniciativa disponibiliza 12 pontos de atendimento para receber o público na Capital Sul-mato-grossense.

A ação vem para atender a alta demanda por orientações e serviços gerada por parte dos MEI (microempreendedores individuais). Somente na primeira semana de janeiro, entre os dias 6 e 10, mais de 1,2 mil atendimentos foram realizados pelo Sebrae/MS em Campo Grande.

De acordo com o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, o intuito do mutirão é trazer facilidade ao empresário. “Os pontos de atendimento estão presentes em todas as regiões da cidade, então, o empreendedor pode ir naquele que está mais perto dele. O Sebrae quer estar ainda mais próximo do empresário para ajudá-lo a começar o ano com as contas em dia, preparado para melhorar o negócio e aproveitar as oportunidades”.

Segundo o secretário da Semades (Secretaria municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável), Ademar Silva Junior, a prefeitura é parceira na iniciativa por entender a relevância dos pequenos negócios. “A Prefeitura de Campo Grande mantém parceiras contínuas com o Sebrae/MS, como a Sala do Empreendedor, que entrega diversos serviços para o pequeno empresário, que tanto movimenta a economia, não apenas de Campo Grande, como de todo o país. O prazo de reenquadramento do MEI termina dia 31 de janeiro e este mutirão vem atender todos aqueles que por algum motivo foram desenquadrados e precisam voltar ao MEI para seguir produzindo para nossa cidade”, destacou ele.

Saiba onde encontrar atendimento:

Sede do Sebrae/MS – Av. Mato Grosso, nº 1661 | Horário: 8h às 17h;

Sebrae Parati/Aero Rancho –Rua da Divisão, nº 545 – Jardim Parati | Horário: 8h às 17h;

Sala do Empreendedor CRAS São Conrado (Norman Edward Hanson) – Rua Livino Godói, nº 777, Jardim São Conrado | Horário: 7h30 às 11h e 13h às 17h;

Sala do Empreendedor Márcio Covas – Rua Leandro S. Salina, nº 668, Residencial Mário Covas | Horário: 7h30 às 11h e 13h às 17h;

Sala do Empreendedor Zé Pereira – Rua Eugênio Perón, nº 676, Jardim Zé Pereira | Horário: 7h30 às 11h e 13h às 17h;

Sala do Empreendedor Semades (Francisco Giordano Neto) – Rua Dr. Antônio Alves Arantes, nº 263, Chácara Cachoeira | Horário: 7h30 às 11h e 13h às 17h;

Supermercado Pires – Rua Jerônimo de Albuquerque, nº 2336, Sala 8, Nova Lima | Horário: 8h às 12h e 13h às 17h;

Central de Atendimento ao Cidadão William Maksoud Filho – Rua Mal. Rondon, nº 2655, Centro | Horário: 8h às 16h;

Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) – Rua 15 de Novembro, nº 390, Centro | Horário: 8h às 12h e 13h às 17h;

Pátio Central Shopping –Rua Mal. Rondon, nº 1380, Centro | Horário: 8h às 12h e 13h às 17h;

Distrito de Rochedinho – Data e horário a divulgar;

Distrito de Anhanduí – Data e horário a divulgar.

Mais informações podem ser obtidas por meio da Central de Atendimento do Sebrae/MS pelo número 0800 570 0800.