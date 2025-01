Campeonato Sul-Mato-Grossense 2025: Costa Rica estreia com vitória em jogo fora de casa

O Costa Rica E.C começou sua campanha no Campeonato Sul-Mato-Grossense Série A de futebol masculino 2025 com o pé direito. Em partida realizada neste domingo (19), no Estádio Noroeste, em Aquidauana, devido a uma punição de mando de campo, a equipe venceu o Coxim por 1 a 0. O confronto encerrou a 1ª rodada da competição.

O gol da vitória saiu aos 27 minutos do segundo tempo. Cleiton, que havia acabado de entrar em campo, foi lançado pela esquerda e derrubado por Jean dentro da área. O árbitro Ronan Machado Freitas Lima não hesitou em marcar o pênalti. Matheus Ferreira converteu a cobrança com segurança, deslocando o goleiro e garantindo os três pontos para o CREC.

A partida ganhou tensão aos 42 minutos, quando o lateral Carlos Henrique, do Costa Rica, foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. Com um jogador a mais, o Coxim intensificou a pressão em busca do empate, mas a defesa do Costa Rica conseguiu segurar o resultado.

Próximos desafios

Na segunda rodada, o Costa Rica volta a campo em Aquidauana, mas desta vez como visitante. O jogo contra o Corumbaense está marcado para quarta-feira (22), às 15h. O Corumbaense também enfrenta problemas com mando de campo e ainda não pode atuar no Estádio Arthur Marinho. Por sua vez, o Coxim buscará se recuperar enfrentando o Aquidauanense na quinta-feira (23), às 9h, no Estádio das Moreninhas, em Campo Grande.

Resultados da 1ª rodada

– Ivinhema 2-2 Aquidauanense

– Operário 2-0 Águia Negra

– Pantanal 1-1 Dourados

– Naviraiense 0-0 Corumbaense

– Costa Rica 1-0 Coxim

Com esses resultados, Operário e Costa Rica lideram a competição com três pontos cada. Nas últimas posições estão Coxim e Águia Negra, que ainda não somaram pontos. As demais equipes possuem um ponto após a estreia.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais