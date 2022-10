Atleta leva palestra na luta contra o câncer no outubro rosa

A Câmara da Capital em alusão ao mês outubro rosa fará alguns eventos em razão da prevenção ao câncer de mama e no próximo dia 18 a atleta Emily Coffacci estará na Tribuna da Câmara Municipal, durante a sessão ordinária, para contar sobre sua jornada após ter sido diagnosticada com câncer de mama. Ela é paciente da Casa Rosa, projeto idealizado pelo Vereador Dr. Victor Rocha.

A Câmara Municipal de Campo Grande promove a Campanha Outubro Rosa, como forma de alertar sobre a importância dos exames preventivos para detectar precocemente o câncer de mama. Seminários, ações de conscientização e caminhada buscam chamar a atenção para o tema. Ainda, a Casa de Leis está iluminada com as cores rosa. Informativos da campanha estão nas redes sociais e em painel no Plenário.

O vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, é autor da Lei 5.303/14, que instituiu o mês Outubro Rosa, dedicado à realização de ações preventivas à integridade da saúde da mulher. A legislação prevê série de objetivos para o período. “É importante essa campanha de prevenção não só em outubro, mas ao longo do ano. Sabemos que se o câncer for descoberto no início, tem uma chance muito grande de cura, de quase 99%”, afirmou.

Médico mastologista, o vereador Dr. Victor Rocha lembrou a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia para que todas as mulheres, a partir dos 40 anos, façam a mamografia anualmente. Também é recomendado o exame clínico anual, com ginecologista ou obstetra, desde a adolescência.

A campanha contempla ainda a importância de uma vida mais saudável, com uma dieta equilibrada, atividade física regular e evitando tabagismo. “O objetivo é reduzir não apenas o risco de câncer de mama, mas também de doenças cardiovasculares e outras doenças crônicas”, enfatizou o vereador Dr. Victor Rocha.

