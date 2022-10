São Paulo vira sobre América e se aproxima do G8

O São Paulo venceu o América-MG por 2 a 1, na noite de ontem (7), e entrou de vez por uma vaga no G8 do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Aloísio, pelo lado mineiro e Calleri e Alisson pelo lado paulista.

Pressionado devido ao baque do último sábado, quando perdeu a final da Sul-Americana, o São Paulo entrou em busca do que resta para salvar o ano: uma vaga para a Libertadores. Com a vitória, a segunda seguida como visitante — feito que não alcançava desde agosto —, o São Paulo chegou aos 40 pontos e ocupa a décima colocação do Brasileirão. Já o América, que é um rival direto por uma vaga na Libertadores, soma dois pontos a mais e está na oitava posição.

Como foi América-MG x São Paulo

Em uma partida movimentada do início ao fim, o São Paulo foi melhor ao longo dos 90 minutos e mereceu o resultado. Com os dois times precisando do resultado, não faltou ímpeto para sair com a vitória.

Aos nove minutos, Igor Vinícius perdeu a bola para Alê, que rolou para Aloísio na intermediária, pela direita. O atacante dominou sozinho, limpou para a perna direita e bateu rasteiro. O goleiro Felipe Alves pulou no canto, mas a bola passou entre as suas mãos, bateu na trave direita e entrou no gol.

O roteiro e conhecido pelos são paulinos dada a quantidade de gols que o time sofreu nos primeiros minutos de jogo ao longo da temporada. Entretanto, o clube não sentiu o revés e tentou jogar.

Aos 33 minutos, agora em uma falha da zaga do América-MG, Luciano recebeu na entrada da área e fez o passe para Calleri dentro da área, pela direita, livre de marcação. O centroavante bateu na saída do goleiro Matheus Cavichioli, a bola tocou na trave e entrou. Partida empatada.

Em um geral, a segunda etapa foi de amplo domínio são paulino. Logo no início, o clube paulista teve um gol anulado após a bola bater no braço de Luciano antes do chute do atacante. O América respondeu alguns minutos depois criando uma boa chance. aos 13 minutos, Juninho cruzou pela ponta direita, Mastriani subiu mais alto que Rafinha e cabeceou. Felipe Alves espalmou para escanteio.

O final do segundo tempo foi um bombardeio são paulino. A chance mais clara veio com Miranda. No minuto 41, após escanteio, a bola sobrou na pequena área para o jogador que bateu rasteiro para grande defesa de Matheus Cavichioli. Aos 45, o tricolor foi recompensado por sua luta. Após escanteio, Alisson cabeceou bonito, no ângulo. 2 a 1 São Paulo.

