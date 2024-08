Vereadores promovem audiência para discutir construção do Hospital Municipal

A Câmara Municipal de Campo Grande realiza, nesta sexta-feira (16), audiência pública para discutir a construção do Hospital Municipal. O debate têm início às 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, com transmissão ao vivo pela TV Câmara, no canal 7.3.

A construção do complexo hospitalar foi anunciada em setembro do ano passado. O projeto prevê leitos de internação, salas de cirurgia, centro de diagnóstico por imagem e suporte de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

O objetivo é ampliar a oferta de serviços e absorver parte da demanda reprimida por exames de diagnóstico e cirurgia, tendo a capacidade de atender uma média de 1,5 mil pessoas. Todos os atendimentos serão regulados.

A audiência foi convocada pela Comissão Permanente de Saúde, composta pelos vereadores Dr. Victor Rocha (presidente), Prof. André Luís (vice), Dr. Jamal, Tabosa e Dr. Loester.

Com informações da assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Campo Grande

