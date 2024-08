125 anos de Campo Grande: estrutura para o Desfile Cívico começa a ser montada no domingo

No dia 26 de agosto, acontece o tradicional desfile cívico militar em comemoração ao aniversário da Capital Sul-mato-grossense

A montagem da estrutura terá início no domingo (25), ainda no período da manhã. No dia 26, a concentração das entidades acontece no prolongamento da Rua 13 de maio, tendo início na Rua Barão do Rio Branco, a dispersão será na Rua 7 de setembro. Os palanques serão montados no cruzamento entre a 13 de maio e a Avenida Afonso Pena. O desfile tem início pontualmente às 8h da manhã e a previsão de término às 11h30.

Até o momento, mais de 20 entidades já estão confirmadas e as inscrições seguem abertas até esta sexta-feira (16). No dia 20 deste mês acontece uma reunião técnica, na Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) com os órgãos militares, órgãos de trânsito, Defesa Civil, entre outros. Já no dia 21 de agosto, a reunião se dá com os representantes das entidades civis.

Veja quem pode se inscrever:

– Inscrições abertas até 16 de agosto;

– Escolas, associações, institutos, grupos, confrarias e todos que querem fazer história;

– Inscreva-se pelo e-mail [email protected] ou ligue no 4042-1313 ramal 4307.