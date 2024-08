Cerca de 119 unidades escolares seguem em reformas em Campo Grande e retorno de aulas é adiado

Iniciadas há 15 dias, alguns alunos ainda estão sem aula na Reme (Rede Municipal de Ensino), isso por que algumas unidades de ensino estão passando por reformas e que deve durar mais 12 dias segundo aviso dado aos pais.

De acordo com a Semed (Secretaria Municipal de Educação) 27 escolas já foram entregues, são 18 unidades com a revitalização/reforma concluídas recentemente e outras 119 em execução e deve ser em concluídas ao longo do ano.

Pais e responsáveis de alunos das escolas Abel Freire de Aragão e Iber Gomes de Sá, afirmaram ao jornal O Estado que foram informados que as aulas foram adiadas mais uma vez. De acordo com a diretoria das escolas as aulas devem retornar no dia 27 de agosto, conforme um recado enviado via internet aos pais.

Giovana Pereira Bispo de 27 anos, tem duas filhas que estudam na escola Iber Gomes, ela trabalha no setor administrativo de uma empresa de pneus e revela que há um mês está pagando babás para a filha e revela que quase não estava compensando trabalhar. ” O valor para cuidar de duas crianças é caro, fica mais da metade do meu salário com a babá, estava contando que aulas voltariam ontem (15), agora serão mais 12 dias pagando alguém para cuidar delas, é uma falta de consideração com os pais que foram avisados de última hora”, comentou.

As reformas faz parte do Juntos Pela Escola um programa de revitalização, que prevê cinco linhas de intervenção: revisão elétrica, revisão hidráulica, manutenção na cobertura (telhado), acessibilidade e pintura. No total estão sendo investidos R$ 40 milhões de recursos próprios do Município para reforma das 205 escolas da Capital.

Por Thays Schneider

