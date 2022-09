Vereadores pleitearão pelo cumprimento da Lei da enfermagem

Na sessão desta quinta-feira (8), os vereadores da Capital protestaram sobre o cancelamento do cumprimento do pagamento do piso salarial a categoria de enfermagem e presidente afirma que fará um protesto ao Supremo Tribunal Federal e enviará uma carta em protesto.

“Esta insegurança jurídica que o país vive, é a população que perde por exemplo foi dado o piso salarial para a enfermagem, e protesto o que foi feito pelo Supremo sobre a suspenção”, destacou o vereador André Benites.

O presidente da Casa de Leis, Carlos Augusto Borges, “Carlão”, afirmou que antes da sessão desta quinta-feira esteve com enfermeiros que pediram a intervenção da Casa de Leis na Capital. “A câmara fará um protesto em fazer a decisão dada pelo Barroso. Temos que identificar como pode ser feito através as atividades filantrópicas com ajuda pública para pagar o piso”, afirmou o presidente da Casa em relação ao pagamento do piso salarial.

A suspensão ocorreu pelo STF (Supremo Tribunal Federal), atendendo a pedidos de entidades do setor. Além de paralisar os efeitos da nova legislação, o ministro deu prazo de 60 dias para que União e outros entes públicos e privados se manifestem no processo. Por enquanto, o julgamento da decisão do ministro está marcado para esta sexta-feira (9/9), em plenário virtual.