Vereadores garantem que Jardim terá “uma Mesa Diretora atuante”

Uma nova Mesa Diretora com pluralidade de partidos e três mulheres pela primeira vez, comandará a Câmara Municipal da cidade de Jardim neste biênio, sob a presidência de Tereza Moreira (PSDB), que busca promover um parlamento atuante, principalmente no que diz respeito a diretoria.

Natural do Distrito de Boqueirão, Tereza Moreira está em seu segundo mandato e afirma que quer uma Câmara diferente do último ano. “A formação da nossa Mesa Diretora foi nesse sentido, eu mostrei para o meu vice e primeiro secretário o que vivi e o que quero ter nessa segunda gestão. Em meu primeiro mandato, fui primeira secretária nos dois primeiros anos e não tinha acesso a nada, tinha uma diretoria onde todos eram figurantes. Nós vamos ter uma mesa diretora atuante”, declarou.

A mesa é formada por cinco pessoas, Tereza, que representa a população dos assentamentos,

Jaime Echeverria – 1º secretário (PL), com forte atuação na Saúde, Sargento Jota Pereira – 1º vice (União), cuja área é a Segurança, Marilsa Bambil – 2ª vice-presidente (PP), com foco em Assistência Social e Andrea Insfran – 2ª secretária (Republicanos), que defende a causa animal.

Em busca de aproximar a população, um dos projetos que o Legislativo fará neste ano, é a Câmara Itinerante, uma vez por mês em bairros, assentamentos e distritos. “Vamos buscar a demanda do povo”. Segundo Tereza, com três mulheres na Mesa Diretora da Casa de Leis, a representação e atendimento dessa população será melhorada, inclusive com investimento na Coordenadoria da Mulher. Outra melhoria que deve ser implementada, ainda neste ano, é a Ouvidoria da Câmara de Jardim. “Levando à prefeita as demandas, ou transformando em indicações, ou requerimento”, explicou a vereadora Tereza.

Representando a população em uma cidade que será caminho da Rota Bioceânica, a Mesa se preocupa com a instalação de uma Casa de Passagem, que já foi aprovada, mas precisa sair do papel. “Vamos buscar parcerias, não é um custo muito alto. Precisamos de uma equipe disciplinar e regionalizar a casa, porque Bonito não tem, Caracol, Bela Vista e Porto Murtinho também não, e como vamos ser o centro da Rota Bioceânica, precisamos tirar essa iniciativa do papel”, destacou a presidente.

Ainda pensando no desenvolvimento da cidade, vereadores querem trabalhar para colocar em funcionamento a Farmácia 24h, que já existe na Lei Federal e Municipal, mas ainda não foi implementada e apoiar a iniciativa privada, concedendo benefício para aqueles que derem oportunidade ao Jovem Aprendiz, o que também alavancará o pleno emprego.

O 1º secretário, Jaime Echeverria (PL), foi o vereador mais votado, e cuidará das finanças da Casa e adiantou que no momento, a Câmara tem um bom orçamento para se trabalhar. “Demos uma enxugada no quadro de funcionários deixando o necessário para as atividades, o que é preciso para a Casa entrar em ordem”.

“Vamos trabalhar de forma coesa, buscando trazer os outros que estavam em outra chapa, para perto, legislamos pelos 11 vereadores e com o Executivo, podemos fazer com que a cidade cresça, desenvolvendo boas políticas públicas”, finalizou.

O vice-presidente, Sargento Jota Pereira, reforça que com o Legislativo renovado, missão é atender ao pedido de mudança, feito pela população nas ruas, durante sua campanha. De acordo com o vice-presidente, o grupo não teve padrinho, não teve deputado, “juntamos nós mesmos e nos decidimos pela chapa fechada”.

“Queremos mostrar o que o vereador faz. Hoje estamos unidos, a Câmara é independente pela primeira vez, não somos oposição do prefeito, mas conversamos e vamos trazer o que Jardim não tem, cuidar do que tem, do nosso povo, nosso patrimônio público”, concluiu Jota Pereira.

Por Carol Chaves

