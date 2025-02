Neymar retorna ao Santos após 12 anos, com festa na Vila Belmiro

Na noite de ontem (31), o Santos apresentou oficialmente o atacante Neymar Júnior, de 32 anos, que retorna ao clube após 12 anos. A apresentação na Vila Belmiro teve ingressos esgotados e contou com show dos Racionais. O jogador vestirá novamente a camisa 10 da equipe alvinegra.

Neymar chegou ao Brasil vindo da Arábia Saudita e assinou contrato até junho, com possibilidade de renovação até a Copa do Mundo de 2026. O evento na Vila Belmiro ocorreu por volta das 19h, com a presença de Edinho, filho de Pelé, e do presidente do Santos, Marcelo Teixeira. Em seu discurso, o atacante destacou a emoção de voltar ao clube que o revelou: “Hoje é um dia muito especial. Eu não podia deixar de voltar, estou muito contente, muito feliz. Vivemos muitos momentos aqui e tenho certeza que temos muitas coisas a viver”.

Pelo Santos, Neymar disputou 225 jogos, marcou 136 gols e conquistou seis títulos: Libertadores (2011), Copa do Brasil (2010), Recopa Sul-Americana (2012) e três Campeonatos Paulista (2010, 2011 e 2012). Em 2013, transferiu-se para o Barcelona, onde formou um dos trios mais históricos do futebol ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez. Durante sua passagem, participou de 186 jogos, marcou 105 gols e conquistou diversos títulos, incluindo a Liga dos Campeões (2014/15), duas La Ligas e um Mundial de Clubes.

Em 2017, protagonizou a transferência mais cara da história até então, ao se transferir para o Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros. Em Paris, conquistou cinco Campeonatos Franceses, três Copas da França, duas Copas da Liga e três Supercopas da França. No entanto, lesões constantes o impediram de levar o time ao título da Liga dos Campeões.

Em 2023, Neymar foi negociado por 90 milhões de euros para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, onde teve uma passagem marcada por lesões. Em outubro do mesmo ano, sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo enquanto jogava pela seleção brasileira, afastando-se dos gramados por meses.

Na Seleção Brasileira, Neymar tornou-se o maior artilheiro da história em jogos oficiais, superando Pelé, com 79 gols em 125 partidas. Entre suas conquistas, destaca-se a Copa das Confederações de 2013. Em Copas do Mundo, participou de três edições, alcançando a semifinal em 2014 e as quartas de final em 2018 e 2022.

O Santos enfrentará o São Paulo neste sábado (1º), às 19h30, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. A partida será transmitida pela TNT Sports, enquanto a apresentação de Neymar foi exibida no canal do YouTube da Cazé TV.

