Mato Grosso do Sul registra recorde de multas por Lei Seca em rodovias estaduais

Número de autuações cresceu 81% em 2024 em comparação com o ano anterior

Mato Grosso do Sul registrou o maior número de multas por Lei Seca nas rodovias estaduais dos últimos cinco anos. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), foram aplicadas 241 autuações em 2024, um aumento de 81% em relação a 2023.

A Lei Seca, em vigor desde 2008, estabelece que motoristas flagrados com mais de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar alveolar – ou seis decigramas por litro de sangue – podem ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa por 12 meses e pagar multa de R$ 2.934,70.

Entre os últimos cinco anos, 2020 foi o período com menos registros de infrações, totalizando apenas 33 multas. Já 2024 apresentou o maior volume de autuações no Estado dentro da série histórica disponível.

Além das fiscalizações estaduais, as punições por embriaguez ao volante também ocorrem em rodovias federais e vias urbanas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre janeiro e novembro de 2024, 3.695 motoristas foram detidos em rodovias federais por dirigirem sob efeito de álcool em todo o Brasil.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram