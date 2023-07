Vereadores fortalecem parceria com Governo do Estado

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande receberam, na manhã desta quinta-feira, dia 6, pouco antes da sessão ordinária, a visita do secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina, e do secretário-executivo de Gestão Política da Casa Civil, Gustavo Pereira. Durante o encontro, reforçaram demandas da população em áreas como saúde e infraestrutura, além de agradecerem e fortalecerem a parceria na construção conjunta de melhorias que beneficiem os moradores.

O vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, presidente da Câmara Municipal, destacou que Campo Grande tem recebido muita ajuda do Governo do Estado, desde a gestão anterior, de Reinaldo Azambuja. Uma das reivindicações apresentadas é que cada vereador possa ter uma emenda individual para aplicar nos bairros. “Essa parceria é importante, todos os vereadores são gratos ao governador Eduardo Riedel por ter essa parceria e quem ganha é a população”, afirmou o presidente da Câmara.

A importância de ouvir as demandas foi ressaltada pelo secretário estadual Pedro Caravina, ressaltando os vereadores como “para-choque da população, seus principais interlocutores, que trazem as demandas”. Ele acrescentou que foi uma visita institucional, a convite do presidente da Casa de Leis. “O objetivo da visita foi ouvir dos vereadores as demandas, conversar e deixar as portas da Secretaria Estadual de Governo, da Secretaria-Executiva, abertas aos vereadores, legítimos representantes do povo, que vão trazer as demandas para atender a população”, disse.

O secretário-executivo Gustavo Pereira ressaltou o trabalho junto à Câmara para trazer as demandas do Município e apoiar o que for de competência do Estado. “A prefeitura hoje não consegue atender todas as demandas e o Estado, em contrapartida, vem ajudando para que resolva as demandas. Como a Câmara é a voz do povo, a gente faz essa interlocução no Governo do Estado”.

Demandas – No encontro, os vereadores já adiantaram algumas demandas para melhorar o atendimento da comunidade. A situação do Hospital São Julião, diante de impasse no convênio com a prefeitura, que resultou em atraso nos repasses, a preocupação com a redução do atendimento de pediatria em Campo Grande, e obras de infraestrutura nos bairros e nas estradas da área rural do Município foram algumas das temáticas elencadas.

Vários vereadores agradeceram o retorno aos pedidos da comunidade, que foram levados ao Governo do Estado. O vereador Juari ressaltou que o Governo de Eduardo Riedel é “municipalista e tem olhado para Campo Grande, como também para os demais 78 municípios”, ressaltando a importância da visita do secretário para ouvir as demandas.

O secretário Pedro Caravina apresentou ainda os três principais eixos que pautam a atuação do Governo do Estado. Citou a educação, como instrumento importante para transformação da sociedade, a saúde, com o foco no Projeto MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila, buscando de forma permanente zerar filas de cirurgias e exames, além do foco na atenção básica, e a infraestrutura, com destaque às obras de drenagem e pavimentação.

Também enfatizou o viés municipalista, citando que política e técnica precisam atuar juntas para fazer as entregas à população.

PPA – No encontro, também foi abordado sobre o encontro regional na Capital para discutir planejamento do Governo do Estado, o Plano Plurianual (PPA), para o período 2024-2027, que será realizado no Plenário da Câmara Municipal de Campo Grande nesta sexta-feira, dia 7, às 13h30. O evento é aberto para toda a população. “O Governo está fazendo atualmente o PPA Participativo, ouvindo o que a população mais clama em Campo Grande e nos demais municípios”, afirmou o secretário Caravina.

Além de Campo Grande, participam do encontro a população de Bandeirantes, Corguinho, Dois Irmãos do Buriti, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Rio Negro, Rochedo, Sidrolândia e Terenos. Segundo informações da assessoria de imprensa, desde 20 de junho, o Governo do Estado está percorrendo as sete regiões de Campo Grande para ouvir as pessoas sobre as prioridades para as políticas públicas e ações governamentais que estarão no Plano.

O PPA é um instrumento de planejamento previsto na Constituição Federal de 1988, elaborado a cada 4 anos pelos estados e demais entes federados. A participação da sociedade também pode ser feita por meio do endereço eletrônico http://voceparticipa.ms.gov.br/.

