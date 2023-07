Câmara confia no trabalho de Adriane, afirma presidente

O ato de entrega dos 71 novos ônibus que irão renovar a frota da Capital, realizado nos altos da avenida Afonso Pena, na última quarta-feira (28), contou com elogios do presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlão (PSB), ao trabalho de Adriane Lopes à frente da gestão municipal. “É por essa e outras ações que confiamos na capacidade da prefeita de cuidar da nossa cidade”, disse

O presidente da Casa de Leis. A entrega é resultado de uma parceria entre o Consórcio Guaicurus, Câmara Municipal e prefeitura, e visa garantir mais agilidade e eficiência no transporte público coletivo urbano do município. A renovação de 15% da frota, que conta com 473 veículos, é uma das maiores dos últimos 10 anos.

Carlão parabenizou Adriane e destacou o número expressivo de 71 novos ônibus entregues. “Parabenizo a prefeita Adriane Lopes, pois, em muitos anos, não me lembro de Campo Grande receber uma entrega de ônibus nessa quantidade”, completou o parlamentar.

“Hoje, apresentamos o resultado de um trabalho feito com responsabilidade, com compromisso e diálogo franco, junto com a Câmara Municipal e Consórcio Guaicurus. Chegamos

hoje a uma grande realização e a um grande feito, a maior entrega dos últimos tempos para a nossa cidade e continuaremos avançando, para tornar melhor a vida de cada campo-grandense. Todos os dias, 100 mil pessoas utilizam o transporte coletivo da Capital e seguiremos realizando entregas, melhorando o serviço oferecido e efetivamente fazendo a diferença na vida das pessoas”, ressalta Adriane.

[Tamires Santana– O ESTADO DE MS]

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.