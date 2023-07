Meteorologia prevê chuvas e frio de 3 e 8°C na próxima semana para MS

O tempo seco e o cenário de bloqueio atmosférico ainda permanecem em Mato Grosso do Sul nos próximos dias. O fim de semana será ensolarado, com baixa umidade do ar (entre 20% e 40%) e as temperaturas registrando grande diferença entre as mínimas (entre 12 e 15 graus Celsius) e as máximas podendo chegar a 31ºC.

Entretanto, para a próxima semana o tempo começa a mudar com a chegada de uma nova frente fria que vai conseguir furar o bloqueio atmosférico e trazer chuvas e baixas temperaturas ao Estado.

As mudanças já poderão ser sentidas na quarta-feira (12), sobretudo na região Sul. Os técnicos alertam que, pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para as regiões Sul e Leste do Estado.

Após a passagem da frente fria deve ocorrer queda acentuada das temperaturas, a partir do dia 13 de julho, porém o dia mais frio deve ser a sexta-feira (14) com mínimas entre 3 e 8°C, dependendo da região. Em Campo Grande a temperatura mínima deverá ficar próxima aos 7 ou 8°C.

Os dados estão no Boletim Meteorológico elaborado pelos técnicos do CEMTEC/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc). Acesse também: Mais de 40 municípios do Estado estão sob novo alerta de baixa umidade