Irmãs de 4 e 6 anos são resgatadas após serem torturadas pela própria mãe

Uma mulher de 21 anos e o marido, de 27 anos, foram presos na noite de segunda-feira (6), por torturar duas crianças, de quatro e seis anos, que seriam irmãs e filhas biológicas da mulher. O caso aconteceu no município de Chapadão do Sul, a 300 quilômetros de Campo Grande. As vítimas apresentavam diversos ferimentos pelos braços, pernas, abdômen e costas e alguns ainda tinham sangue.

De acordo com informações do portal Jovem Sul News, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima, que relatava que era possível ouvir gritos de crianças, em uma casa na Rua Tizil, bairro Esplanada IV. Ao chegarem na residência, a polícia constatou que duas crianças, de quatro e seis anos estariam sofrendo torturas.

Ao ser questionada sobre a violência, a mãe das crianças declarou que castigava os filhos por eles estarem brincando de noite na rua. As crianças foram resgatadas e encaminhadas para o Hospital Municipal, onde realizaram os procedimentos de corpo de delito. As vítimas disseram que eram obrigadas a ajoelharem sobre tampinhas de garrafas como castigo.

O padrasto e a mãe das crianças foram levados para a Delegacia e ouvidos. De acordo com o Delegado de Polícia de Chapadão do Sul, Felipe Machado Potter, durante a oitiva, a mãe não demonstrou nervosismo ou arrependimento do que fez. Ela e o padrasto receberam foram presos em flagrante preventivamente.

As vítimas foram conduzidas posteriormente para a Casa de Abrigo local e foram assistidas durante toda a operação policial por uma equipe do Conselho Tutelar do município.

Mãe e padrastos foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil e o caso foi registrado como tortura, maus-tratos e lesão corporal dolosa.

Serviço

Disque 100

O Disque 100 atende 24 horas, todos os dias, incluindo fins de semana e feriados, em todo o Brasil. Pela internet, as denúncias podem ser feitas pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil ou pelo WhatsApp, no número (61) 99656-5008. As denúncias são recebidas de forma anônimas e encaminha o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou adolescente.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.