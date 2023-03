Assomasul participa em Brasília da Confederação nacional

Representantes da Assomasul estão em Brasília participando do encontro de prefeitos e de olho nas pautas como a queda de coeficiente do FPM, reforma tributária, minha casa minha vida, reforma do IR, legalização dos jogos e entre outras de interesse dos municípios como investimento na BR -163.

O prefeito de Itaquirai e Tesoureiro da Assomasul, Thalles Tomazelli está participando dos encontros desta terça (7) e destacou: “É muito importante a Assomasul esteja atenta a todas as pautas que tramitam no governo federal, esse monitoramento será cada vez mais eficaz e uma cobrança maior dos prefeitos(as) junto a bancada federal do MS para que seja feita a defesa dos municípios do MS.”, frizou Tomazzelli.

Ontem (6), pauta acompanhada de perto pelo tesoureiro e também prefeito foi sobre investimentos na BR-163, quando ele esteve na sede da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) reivindicando uma reunião com os prefeitos(as) que no qual tem os seus municípios cortados com a BR 163.

O prefeito Thales buscou informações sobre a relicitação da mesma, sendo que a equipe técnica de engenheiros da ANTT comandada pelo Sr Ricardo atendeu de prontidão e passou o cronograma exato.

Neste primeiro momento irá ser realizado uma audiência pública no próximo dia 22, porém nessa audiência será apresentado os projetos de como irá ficar cada passagem nos municípios que fazem margem com a BR 163.

Essa audiência será realizada somente com a rota pantaneira (municípios do norte sendo Campo Grande / Jaraguari / Bandeirantes / Camapuã / São Gabriel do Oeste / Rio Verde / Coxim / Pedro Gomes / Sonora), sendo que até o próximo dia 13/03 ainda será aceito sugestões de mudanças no projeto que irá para relicitação.Thales solicitou uma reunião para o próximo dia 09/03 para que esses municípios contribuem no Programa de Exploração da Rodovia. Ele ainda ressaltou que pretende levar para a bancada federal o resultado dessa reunião com as principais necessidades.