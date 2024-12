Vereadores eleitos em Campo Grande serão diplomados nesta quarta-feira

Os vereadores eleitos e reeleitos de Campo Grande serão diplomados nesta quarta-feira (18, às 19h30, no plenário do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral). A diplomação é o ato que atesta que os candidatos foram eleitos e estão aptos a tomar posse no cargo em 1º de janeiro de 2025.

Conforme informações da assessoria da Câmara de Vereadores, a nova legislatura contará com 29 parlamentares, sendo que houve quase 50% de renovação. Dos atuais vereadores, 15 darão adeus à Casa de Leis, enquanto 14 irão renovar o mandato.

A solenidade ocorre apesar da reprovação das contas de campanha de dois eleitos, Jean Ferreira (PT) e Leinha (Avante). Mesmo com as irregularidades, ambos deverão ser diplomados, uma vez que a legislação determina que somente candidatos com registro indeferido e sem recurso podem ser impedidos de receber o diploma.

A posse dos vereadores está marcada para o dia 1º de janeiro de 2025, quando também será realizada a eleição da nova Mesa Diretora. Após a cerimônia, os parlamentares entrarão em recesso até fevereiro, exceto em caso de convocação de sessões extraordinárias.

Nas eleições de outubro deste ano, mais de 481 mil eleitores campo-grandenses compareceram às urnas. A distribuição das 29 vagas na Câmara Municipal seguiu a regra do quociente eleitoral, calculado pela divisão dos votos válidos pelo número de cadeiras no Legislativo. Cada partido precisou atingir o quociente para eleger representantes.

Os 29 vereadores eleitos são:

Marquinhos Trad (PDT) – 8.567 votos

Rafael Tavares (PL) – 8.128 votos

Carlão (PSB) – 6.912 votos

Silvio Pitu (PSDB) – 6.409 votos

Veterinário Francisco (União) – 6.371 votos

Fábio Rocha (União) – 6.314 votos

Professor Riverton (PP) – 6.271 votos

Junior Coringa (MDB) – 6.131 votos

Dr. Victor Rocha (PSDB) – 5.355 votos

Professor Juari (PSDB) – 5.050 votos

Flavio Cabo Almi (PSDB) – 5.003 votos

Luiza Ribeiro (PT) – 4.982 votos

André Salineiro (PL) – 4.782 votos

Papy (PSDB) – 4.641 votos

Ana Portela (PL) – 4.577 votos

Neto Santos (Republicanos) – 4.576 votos

Maicon Nogueira (PP) – 4.236 votos

Delei Pinheiro (PP) – 4.179 votos

Wilson Lands (Avante) – 4.148 votos

Herculano Borges (Republicanos) – 4.119 votos

Beto Avelar (PP) – 4.063 votos

Dr. Jamal (MDB) – 4.030 votos

Landmark (PT) – 4.022 votos

Clodoilson Pires (Pode) – 3.859 votos

Jean Ferreira (PT) – 3.768 votos

Dr. Lívio (União) – 3.636 votos

Ronilço Guerreiro (Pode) – 3.244 votos

Leinha (Avante) – 3.167 votos

Otávio Trad (PSD) – 2.426 votos

Com a diplomação marcada, os novos parlamentares se preparam para assumir suas funções em 2025.

