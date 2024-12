Mulher é espancada pelo marido e tem o rosto fraturado na Aldeia Bororó

Uma mulher moradora da Aldeia Bororó fraturou o rosto ao ser espancada pelo marido, na tarde de ontem (16), em Dourados.

Conforme informações, os dois tiveram uma discussão porque a mulher não queria que o homem ingerisse bebida alcoólica. Na tentativa de se defender das agressões, a vítima fez um corte pequeno na cabeça do homem utilizando um facão.

A Polícia Militar foi acionada e o homem preso e encaminahado até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). A indígena foi socorrida e levada até o Hospital da Missão Caiuás, onde segue internada.

O caso foi registrado como lesão corporal e segue sendo investigado.

