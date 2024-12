Idosa é vítima de estelionato em Campo Grande

Ontem (16), uma idosa, de 71 anos, foi vítima de um golpe em Campo Grande, e perdeu R$ 3.980.

A mulher recebeu uma mensagem do estelionatário no WhatsApp, se passando pela irmã dela, no qual a mensagem dizia que a irmã da vítima tinha mudado de número e pedia para adicionar o novo contato. No texto, o criminoso também pedia para a idosa pagar uma conta que estava atrasada, pois o aplicativo do banco não estava liberando o valor.

Acreditando que a mensagem realmente tinha sido enviada pela irmã, visto que até a foto dela tinha no perfil do contato, a idosa fez a transferência no valor de R$ 3.980 ao bandido. Depois de enviar a quantia, ela entrou em contato com a irmã, e percebeu que havia caído em um golpe.

O caso foi registrado como estelionato contra idoso na Depac Centro.

