Vereadores do Podemos veem com bons olhos possível chegada de Caravina para comandar partido

Existe a expectativa de que o deputado leve outros parlamentares para a legenda

A possível ida do deputado estadual Caravina (PSDB) ao Podemos e a chance de ele assumir o comando da legenda em Mato Grosso do Sul têm sido bem recebidas por vereadores do partido em Campo Grande. Parlamentares avaliam que a chegada do deputado pode fortalecer a sigla no Estado e reestruturar a formação de chapas para as eleições.

A mudança ocorre depois do deputado ficar de fora da presidência do PSDB em Mato Grosso do Sul, atualmente sob comando do deputado federal Beto Pereira. Caravina era defensor de que deveria ocpuar a vaga alguém que fosse ficar no partido, e o representante federal já estava sob especualções de mudança para o Republicanos, tendência que se confirma nos últimos dias.

Se confirmada sua mudança para o Podemos, o partido manterá uma representação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, ja que seu atual deputado, Rinaldo Modesto vai deixar a sigla para acompanhar a irmã, Rose Modesto no União Brasil, que faz parte da federação com o PP, formando o União Progressista, que posseuirá um dos maiores fundos eleitorais e tempo de propaganda das eleições.

Para o vereador Ronilço Guerreiro, Caravina tem histórico de proximidade com o Podemos e poderia contribuir para ampliar a presença da legenda no cenário político estadual.

Segundo ele, o deputado sempre foi um apoiador do partido e chegou a ajudar na formação de chapas de vereadores. “Eu vejo com bons olhos. É um cara que tem um crescimento muito grande na política”, afirmou.

Ronilço também destacou que a possível chegada de Caravina poderia dar novo fôlego à sigla no Estado, que hoje tem pouca representatividade local, apesar de sua força nacional.

“Me incomoda muito saber que o Podemos, um dos maiores partidos do Brasil, aqui no Estado não tem representatividade. A vinda dele fortalece a legenda em Mato Grosso do Sul e possibilita que outras lideranças enxerguem o potencial político do partido”, disse.

Caso a filiação se confirme, o vereador acredita que Caravina deve assumir a presidência estadual da sigla. “Se ele viesse, acredito que sim, seria o presidente do Podemos”, avaliou.

Ronilço também afirmou que existe a expectativa de que o deputado leve outros parlamentares para a legenda, o que poderia contribuir para a formação de chapas competitivas.

Outro vereador da capital, Clodoilson Pires, também vê com otimismo a possível chegada de Caravina e acredita que a liderança de um deputado estadual no comando da sigla pode fortalecer o partido.

“Para mim seria o melhor caminho hoje, ter um deputado comandando o partido”, afirmou.

Segundo Clodoilson, ele já conversou com Caravina sobre a possibilidade e destacou que o parlamentar teve papel importante ao apoiar candidaturas do partido no passado.

“Ele me ajudou muito na minha eleição. Eu e o Ronilço temos gratidão a ele, porque mesmo sendo do PSDB foi uma pessoa que ajudou a coordenar o partido”, disse.

O vereador também apontou que a filiação de Caravina poderia afastar especulações sobre um possível enfraquecimento da sigla no Estado, após mudanças recentes no cenário político.

“Eu falei para ele que sou parceiro em ajudar a buscar nomes e encontrar pessoas para formar uma chapa forte e fazer dois ou três deputados”, declarou.

O vereador também revelou que recebeu convite para disputar uma vaga de deputado estadual, mas disse que ainda precisa discutir a possibilidade com seu grupo político antes de tomar qualquer decisão.

Federal

Entre perde e ganha na Assembleia, a nível federal o partido perde representação por Mato Grosso do Sul, já que a senadora Soraya Thronicke mudará na janela partidária para o PSB, confirmação que foi feita pela própria ao presidente regional da sigla, deputado Paulo Duarte. Soraya quer construir chapa com apoio a reeleição do presidente Lula, e busca um partido alinhado com sua perspectiva nacional.

Brunna Paula