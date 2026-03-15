Arma, granadas e drogas são apreendidas pela PM em Ponta Porã

Durante o primeiro dia da ‘Operação Saturação’ em Ponta Porã, a Polícia Militar apreendeu arma de fogo, munições, granadas de efeito moral e entorpecentes, no bairro Residencial. A medida ocorreu após denúncia de ameaça envolvendo um indivíduo armado.

Segundo a corporação, a guarnição foi acionada por volta das 17h50. Ao chegar ao endereço indicado, a vítima relatou que o suspeito fugiu ao perceber a presença policial, portando uma pistola.

As equipes iniciaram diligências nas imediações com apoio de outras viaturas e receberam informações de populares sobre dois indivíduos que teriam corrido para os fundos de uma residência próxima. Com a Força Tática e o Trânsito do 4° BPM, os policiais realizaram cerco no local e detiveram um dos suspeitos.

Durante buscas na região, foram encontrados em meio à vegetação uma pistola calibre 9mm, dois carregadores e munições, além de granadas de efeito moral, celulares, um caderno de anotações e diversas porções de maconha, skunk e haxixe em uma residência próxima. Documentos em nome de terceiros também foram localizados.

O suspeito detido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para procedimentos legais, enquanto o outro envolvido não foi localizado. A Operação Saturação visa intensificar o policiamento, combater crimes e ampliar a presença policial em áreas estratégicas do município.