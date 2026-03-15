Rapaz ‘canta’ mulher comprometida em bar e é agredido no Chácara Cachoeira

Na madrugada deste domingo (15), um jovem, de 25 anos, precisou ser socorrido após “dar em cima” de uma mulher comprometida e ser agredido em um bar na Avenida Ministro João Arinos, no Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

Equipes do 9º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foram acionadas por testemunhas, que alegaram que o homem estaria assediando mulheres no estabelecimento. Além disso, estaria em surto, ameaçando se jogar em frente aos carros.

Quando a polícia chegou ao local, encontrou a vítima jogada no chão, com marca de lesão na boca. Ao acordá-lo, contou que estava bebendo desde as 19h do dia anterior, no local.

O rapaz estava embriagado, segundo o registro policial, e apresentava fala confusa. Além de olhos vermelhos e forte cheiro de álcool. Diante da situação, o Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima foi encaminhada para a Santa Casa.