Vereadores discutirão vínculo empregatício a motoristas de aplicativo

População e parlamentares participam na próxima segunda-feira (3), da Audiência Pública para discutir o tema “Celetista ou autônomo: MS discute vínculo entre motoristas e aplicativos de transportes”.

A audiência foi convocada pela Comissão Permanente de Mobilidade Urbana, composta pelos vereadores Prof. André Luís (presidente), Luiza Ribeiro (vice), Tabosa, William Maksoud e Paulo Lands, que aconte às 9h no plenário Plenário Oliva Enciso e poderá ser acompanhada pelas redes sociais da Casa de Leis, ao vivo.

“Sabemos que, no Brasil, as empresas de aplicativos exploraram os trabalhadores que não têm direitos trabalhistas, de saúde e de previdência garantidos. O presidente Lula debateu essa situação nas eleições e quer regulamentar essa relação de trabalho, garantindo dignidade aos trabalhadores e trabalhadoras de aplicativos”, afirmou a vereadora Luiza Ribeiro, proponente da audiência.

