Pessoas com Câncer terão direito ao passe livre no transporte público

Paciente em tratamento de Câncer da Capital terão direito ao passe livre no transporte coletivo depois dos vereadores derrubarem na última quinta-feira (30), o veto total do Executivo ao Projeto de Lei 10.683/22.

O vereador Prof. André Luís argumentou que a pessoa precisa ter condições de chegar ao tratamento ofertado pelo SUS (Sistema Único de Saúde) ou até mesmo para buscar medicamentos. “As cidades do interior até disponibilizam veículos para trazer e levar pacientes. Conseguimos fazer um bom projeto no sentido de atender quem precisa, que são as pessoas em tratamento de câncer, que não podem ter tratamento interrompido”, afirmou um dos autores do projeto.

A proposta é dos vereadores: Professor André Luis, Prof. João Rocha e Dr. Victor Rocha.

