Motorista mata jovem atropelado na MS-366 e foge do local

Elton Nunes, de 21 anos, morreu após ser atropelado na rodovia MS-366, próximo ao município de Iguatemi, a 460 km de Campo Grande. O motorista não prestou socorro e fugiu do local após a colisão. O incidente ocorreu na madrugada desta última quinta-feira (30).

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 04h da manhã, a delegacia da Polícia Militar, em Iguatemi, recebeu a notícia de um atropelamento com vítima fatal na saída para Japorã. A informação era de que o acidente havia ocorrido a aproximadamente 500 metros do Bar Último Gole.

Ao chegarem ao local, foi constatado que se tratava de Elton Nunes, residente na aldeia Porto Lindo, município de Japorã, e que ele já estava morto. O corpo foi analisado pela Perícia e encaminhado para a funerária.

O motorista responsável pelo atropelamento ainda não foi localizado. O caso foi registrado como morte a esclarecer na 1°DP de Iguatemi.

