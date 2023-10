Vereadores discutem na sexta-feira sobre fiscalização e venda de fios de cobre

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande, se reúnem na próxima sexta-feira (27), para discutir soluções para comercialização e fiscalização sobre a venda de fios de cobre em Campo Grande. O debate acontece às 9h, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis.

A audiência foi convocada pela Comissão Permanente de Meio Ambiente da Câmara, composta pelos vereadores Zé da Farmácia (presidente), Silvio Pitu (vice), Dr. Jamal, Betinho e Prof. André Luís.

