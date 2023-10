Policiais apreendem mais de 2 toneladas de maconha em veículos roubados na MS-386

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na tarde de ontem (23), mais de 2 toneladas de maconha, sendo transportados em dois veículos roubados, na MS-386, próximo a Amambai, a 351 quilômetros de Campo Grande.De acordo com a polícia, os entorpecentes foram avaliados em aproximadamente R$ 6,3 milhões.

O flagrante aconteceu numa região conhecida como Estrada do Bila, quando os policiais do DOF, que realizava um bloqueio policial, deu sinal de parada aos condutores dos veículos Hyundai/Creta e T-Cross. Ao avistar os policiais, os condutores tentaram furar o bloqueio e iniciaram uma perseguição policial na zona rural do município.

Após quilômetros de perseguição, os suspeitos abandonaram os veículos e fugiram em meio a uma mata.

Após diligências, três autores foram detidos. Nos veículos, os policiais do DOF encontraram 2.009 quilos de maconha e 205 quilos de skunk. Durante checagem, os militares constataram os roubos do Hyundai/Creta, em São Paulo (SP) e do T-Cross no Rio de Janeiro (RJ).

Um terceiro veículo, com placa paraguaia, também foi apreendido carregado com os entorpecentes. Ainda em checagem a documentação dos suspeitos foi constatado um mandado de prisão em aberto em desfavor de um dos autores.

Segundo os detidos, eles pegaram os veículos carregados em Coronel Sapucaia e levariam até a cidade de Naviraí, onde receberiam R$ 500 pelo transporte.

O material apreendido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Amambai.

