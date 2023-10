Enem 2023: consulta ao local de prova está disponível

Os candidatos que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) este ano podem consultar o local onde fará a prova a partir desta terça-feira (24). O Cartão de Confirmação de Inscrição do Enem 2023 trará informações sobre o número de inscrição, a data, o horário e o local de aplicação da prova, e poderá ser conferido na Página do Participante. O cartão também reúne orientações importantes para o dia do exame e mostra os tipos de atendimento a que os participantes têm direito.

Para acessar o Cartão de Confirmação é preciso utilizar o login único da plataforma gov.br. Caso o participante não lembre a senha da conta cadastrada, é possível recuperá-la. Para isso, basta acessar a página acesso.gov.br, digitar o CPF e clicar em “Avançar”. Em seguida, selecione a opção “Esqueci minha senha”.

As provas do Enem serão nos dias 5 e 12 de novembro de 2023. No primeiro dia (5 de novembro), serão aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias. O participante responderá às questões da prova de Língua Estrangeira (inglês ou espanhol) escolhida na inscrição.

No segundo dia do Enem (12 de novembro), serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Em ambos os dias a prova terá 5h30 de duração. O resultado do Enem está previsto para 16 de janeiro de 2024. O Enem abre portas das universidades brasileiras para milhões de estudantes e está completando 25 anos em 2023.

A grande novidade anunciada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é que neste ano, o Enem terá provas coloridas pela primeira vez na história. A proposta tem como principal objetivo permitir que os participantes tenham uma melhor compreensão visual dos itens da prova. Segundo o Inep, as imagens coloridas também podem trazer maior acessibilidade às pessoas com baixa visão, por permitir melhor contraste entre as cores utilizadas. Isso pode ser especialmente importante ao exibir texto em um plano de fundo para facilitar a leitura, por exemplo.

