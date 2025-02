Vereadores destinam 3,7 milhões para entidades de saúde e assistência social

Foi oficializado na edição extra do Diário Oficial do Município de quarta-feira (12), o repasse de R$ 3,7 milhões em emendas parlamentares impositivas liberado pela Câmara Municipal de Campo Grande e destinado para instituições de saúde e assistência social.

Conforme o documento, no que se refere à saúde, os valores vão beneficiar a Santa Casa e a Associação Beneficente Casa Rosa; Hospital Nosso Lar; Maternidade Cândido Mariano; Hospital São Julião; Hospital de Amor; Hospital Adventista do Pênfigo; Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande; Associação das Travestis e Transexuais de Mato Grosso do Sul; Fundação para o Estudo e Tratamento das Deformidades Craniofaciais; Associação Beneficente dos Renais Crônicos de MS; Movimento de Apoio Social Campo-Grandense; Associação Campo-Grandense da Pessoa com Deficiência; Instituto Social Amparo; Associação Fazer o Bem Faz Bem; Instituto Social Tereza da Silva; Instituto Brasileiro de Inovações Pró-Sociedade Saudável Centro Oeste; Centro de Fisioterapia. Instituto de Apoio, Capacitação e Instrução de Economia Solidária do Povo; Associação de Pais Amigos dos Excepcionais de Campo Grande; Casa Lar – Lions Clube; e Instituto Amigos do Coração; Associação Pestalozzi.

Já no que se trata de assistência social, as instituições beneficiadas serão o Educandário Getúlio Vargas; a Associação de Recuperação e Reinserção Social Libertar; a Associação de Amparo à Família Projeto +1; Instituto de Apoio, Capacitação e Instrução de Economia Solidária do Povo; Associação Católica Sagrada Família; a Fundação Pio XII; a Associação Boxe Popular Nilson Ferreira; e Centro de Equiterapia da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

Cabe ressaltar que, a soma de emendas inclui as destinadas por alguns vereadores que já tiveram mandato, mas não se reelegeram para continuar na Câmara este ano. Isso porque há emendas que seriam perdidas, mas foram remanejadas para o exercício financeiro de 2025.

As emendas impositivas permitem que os parlamentares indiquem individualmente projetos para investimento do orçamento municipal. A execução pela prefeitura é obrigatória.

Tamires Santana