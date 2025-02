Governo de MS e Alemanha fortalecem parceria com foco em cidadania e inclusão

Encontro discute direitos humanos, desafios das comunidades indígenas e possibilidades de cooperação internacional

Mato Grosso do Sul recebeu nesta semana uma comitiva alemã composta por representantes da Embaixada da Alemanha no Brasil e de órgãos ligados aos direitos humanos. Na sexta-feira (14) o grupo foi recepcionado em Dourados pelo vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, representando o Governo do Estado. O encontro teve como objetivo ampliar o diálogo sobre os desafios das comunidades indígenas e explorar possibilidades de cooperação entre os dois países.

Desde a última terça-feira (11), a comitiva tem visitado órgãos como o Ministério Público Federal e a Fundação Nacional do Índio (Funai), além de comunidades indígenas, onde puderam conhecer de perto a realidade dos povos Guarani-Kaiowá que vivem no Estado.

O ministro da Embaixada da Alemanha, Wolfgang Bindseil, expressou gratidão pela receptividade do Governo do Estado e elogiou a organização e segurança de Dourados. Ele também ressaltou o acolhimento caloroso das comunidades indígenas e sugeriu uma cooperação bilateral para buscar soluções para os desafios enfrentados por essas populações.

Durante o encontro, Barbosinha destacou que Mato Grosso do Sul possui a terceira maior população indígena do Brasil, sendo que Dourados abriga a maior reserva urbana indígena do país, com cerca de 20 mil pessoas vivendo nas aldeias Jaguapiru e Bororó. Além disso, o Estado conta com oito etnias distribuídas em 32 municípios, abrangendo a região Sul, Pantanal e Norte do Estado.

“Assim como temos uma grande população indígena, também enfrentamos desafios estruturais, como a falta de acesso à água nas comunidades. Mas o Governo do Estado tem atuado de forma decisiva para reverter essa situação. Hoje, já temos garantidos R$ 55 milhões, provenientes da bancada federal e do Governo de MS, para viabilizar um novo sistema de distribuição de água potável para as famílias da reserva indígena de Dourados”, afirmou Barbosinha. Segundo ele, o projeto deve ser iniciado ainda em 2025, com prazo de execução estimado em dois anos.

Entre os temas debatidos no encontro, a sustentabilidade e a inclusão social foram destaques. O vice-governador ressaltou ainda que Mato Grosso do Sul é o primeiro Estado brasileiro signatário da COP-26, concluindo o inventário de emissão de carbono e implementando ações concretas de mitigação de impactos ambientais. Além disso, citou a Lei do Pantanal, que já se tornou referência nacional na proteção ambiental.

“Temos hoje uma Secretaria da Cidadania, liderada por uma antropóloga, que mantém um diálogo contínuo e construtivo com as comunidades indígenas. Nosso objetivo é promover igualdade e inclusão, garantindo que essas populações tenham acesso a direitos fundamentais e políticas públicas eficazes”, pontuou Barbosinha. Ele também destacou iniciativas como a distribuição de material educativo na língua materna, facilitando a comunicação e o acesso à informação para os indígenas.

Ao final do encontro, a comitiva alemã agradeceu pela hospitalidade e reforçou o interesse em aprofundar as discussões e buscar novas oportunidades de cooperação. Barbosinha e comprometeu a organizar futuras agendas, envolvendo lideranças indígenas e gestores estaduais, para ampliar o apoio e fortalecer ainda mais os laços entre os dois governos.

Dando continuidade à programação, no período da tarde, a comitiva alemã foi recebida pela equipe técnica da Secretaria de Estado de Cidadania na Capital. A iniciativa reforça o compromisso do Governo de MS em estabelecer parcerias internacionais estratégicas, visando promover inclusão, dignidade e desenvolvimento para todas as populações do Estado.

Com informações da Agência de Notícias de MS.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.