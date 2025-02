Novo carimbo de validade nos ovos divide opiniões entre comerciantes e produtores

Exigência de data impressa diretamente na casca dos ovos passará a valer em março

A exigência de data de validade impressa diretamente na casca dos ovos, que passará a valer em março, está preocupando comerciantes e produtores em Mato Grosso do Sul. Segundo Hélio Bordon, proprietário do Centro do Ovo, em Campo Grande, a mudança pode impactar não só os custos de produção, mas também a segurança do alimento.

“Uma máquina para carimbar os ovos custa cerca de R$ 65 mil e é importada, além da tinta, que custa R$ 25 mil. Isso eleva muito o custo para os donos de granjas, que já estão tentando barrar essa norma junto ao Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal)”, explicou Hélio. Ele ressalta ainda que o ovo é poroso, e há preocupações sobre possíveis contaminações caso a tinta entre em contato com o alimento. Além disso, o comerciante destacou que os consumidores estão cada vez mais atentos à qualidade e procedência dos produtos, especialmente em épocas críticas como janeiro, quando há maior probabilidade de encontrar ovos comprometidos. Para ele, o carimbo na casca pode ser bem recebido por parte dos clientes, mas os impactos financeiros e operacionais tornam a medida inviável no momento.

“Ovos duram mais de 30 dias, e o custo de implementar essa exigência acabará sendo repassado para os consumidores. Se já estamos vendo aumentos diários no preço, com essa regra e o cenário atual, o impacto será ainda maior”, afirmou.

Alta de preços e novos fatores de pressão

Hélio também alertou para a tendência de aumento nos preços dos ovos, impulsionada por três fatores principais: o surto de gripe aviária, o início da Quaresma – período de alta procura por ovos – e os custos adicionais que a nova regulamentação pode trazer.

“Hoje já tivemos mais um aumento. Uma caixa que ontem custava R$ 21, amanhã chegará a R$ 25. Não consigo nem garantir para os clientes o preço do dia seguinte”, revelou o comerciante.

Mesmo com os desafios, Hélio reconhece que os ovos têm ganhado espaço no consumo diário, sendo uma alternativa mais acessível em comparação à carne e uma escolha popular entre os que buscam uma alimentação saudável.

“Os ovos têm um ótimo custo-benefício e, com o preço do frango em alta, são uma opção muito procurada. Mas, com essas mudanças e os custos subindo, não dá para prever um alívio nos preços tão cedo”, pontuou.

