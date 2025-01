Vereadores de Jardim prestigiam lançamento do Programa MS Educação

O programa do Governo do Estado “Educação bem-feita faz o futuro dar certo” prestigiou a cidade de Jardim com a entrega de um veículo para a secretaria de Educação.

Durante o evento, o Governo do Estado apresentou os investimentos e planejamentos de ações como investimentos de transportes para a Educação, voltados para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, com mais de R$156 milhões.

O prefeito Guga (PSDB) e a presidente da Câmara, Tereza Moreira prestigiaram o evento. Além do 1 ° vice-presidente, SGT Jota Pereira (União Brasil), do 1° secretário Jaime Echeverria (PL), assim como os vereadores Rudimar cabeleireiro (PSDB), Alexandre Pitangueiras (Podemos) e Rose Maciel (PP).

“Acesso, aprendizado e investimento são os pilares que trabalhamos em parceria com os municípios e com os deputados federais. A permanência é fazer a escola interessante por isto o Governo do Estado investe para que ela seja acolhedora” defendeu o secretário estadual de Educação, Helio Daher.

“É uma honra participar de um evento que valoriza a educação e apresenta a preocupação com o investimento no interior”, defendeu Tereza Moreira.

“Somos parceiros deste governo municipalista e agradecemos ao Governo do Estado o cuidado e investimentos feitos em nosso município “, declarou o prefeito, Guga (PSDB).