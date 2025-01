Mães de crianças atípicas vão ao CEM buscar insumos prometidos, mas saem de mãos vazias

Mães de crianças atípicas que dependem de insumos fornecidos pela prefeitura de Campo Grande foram ao Centro de Especialidades Médicas (CEM) nesta quinta-feira (30) para buscar fraldas, dietas especiais e outros produtos prometidos pela gestão municipal. No entanto, ao chegarem ao local, foram informadas de que os itens não estavam disponíveis e que nem a administração do centro tinha conhecimento de que a entrega deveria ocorrer.

O compromisso de fornecimento foi assumido pela prefeitura em reunião realizada no dia 16 de janeiro, na qual as mães foram informadas de que os produtos estariam disponíveis nesta data. A falta dos insumos tem causado impacto direto na rotina das famílias, que já enfrentam dificuldades financeiras para arcar com os custos dos produtos essenciais.

A dona de casa Elisângela Silva de Souza, de 42 anos, é uma das mães afetadas. Seu filho, de 8 anos, tem cardiopatia congênita complexa, hipertensão pulmonar, paralisia cerebral e é portador de marca-passo. Ele necessita de fraldas e leite especial, fornecidos pela prefeitura, mas há dois anos e meio a família enfrenta dificuldades para receber os produtos regularmente.

“A falta desses insumos afeta muito nosso dia a dia. Esses produtos são caros, e eu vivo apenas com o Benefício de Prestação Continuada (BPC), não tenho condições de comprar tudo sozinha”, relata Elisângela. Para tentar suprir as necessidades do filho, ela realiza rifas para arrecadar dinheiro, mas ainda não consegue cobrir todos os custos, principalmente das fraldas.

As mães relatam que essa não é a primeira vez que enfrentam esse problema e que seguem em busca de respostas da prefeitura sobre a regularização das entregas.

