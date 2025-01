Meteorologia prevê fim de semana com pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul

Conforme as previsões meteorológicas, o fim de semana promete ser instável em Mato Grosso do Sul. A formação de uma área de baixa pressão atmosférica aliada a um cavado na atmosfera, somada ao calor e umidade, favorecem a ocorrência de pancadas de chuva, algumas intensas e com risco de tempestade em áreas pontuais.

Em Campo Grande, a sexta-feira (31) amanheceu com muitas nuvens e temperatura de 23ºC. A máxima não deve ultrapassar os 26ºC. De acordo com o Climatempo, o dia será de sol com aumento de nuvens, e há previsão de pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde, com volume estimado de 9,5 milímetros.

O sábado (1) pode ser chuvoso desde a manhã, com aberturas de sol intercaladas com pancadas de chuva até a noite. A máxima prevista é de 27ºC. Já no domingo (2), o tempo deve ser ensolarado, com possibilidade de chuva rápida e máxima de 28ºC.

No Pantanal, as temperaturas sobem a partir desta sexta-feira. Porto Murtinho terá máximas de 33ºC hoje, 35ºC no sábado e 37ºC no domingo. Em Corumbá, os termômetros marcam 30ºC nesta sexta. Em Coxim, a máxima não passa dos 28ºC.

Outras cidades do estado registram temperaturas variadas. Em Bonito, a máxima será de 30ºC. Já Três Lagoas, Nova Alvorada do Sul e Maracaju terão 28ºC. Em Costa Rica, os termômetros chegam a 26ºC, enquanto Ivinhema terá máxima de 27ºC. Camapuã registra 25ºC e São Gabriel do Oeste, 24ºC.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para chuva intensa entre esta sexta-feira e o fim da noite de sábado. O aviso abrange diversas cidades, incluindo Campo Grande, Dourados, Corumbá, Bonito, Coxim e Três Lagoas, além de outros municípios do estado.

A recomendação é que a população fique atenta às condições climáticas e tome precauções, como evitar áreas alagadas e locais com risco de queda de árvores e descargas elétricas. A Defesa Civil orienta que, em casos de emergência, os moradores entrem em contato com os órgãos responsáveis.

Com informações do Climatempo e Inmet

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram