Vereadores de Campo Grande analisam veto e um projeto na próxima semana

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande, analisam na próxima terça-feira (24), um veto e um projeto de lei. Os trabalhos começam às 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis.

Conforme informações da assessoria de imprensa da Câmara, será discutido em uma única discussão e votação, a análise do veto total ao projeto de lei n. 10.894/23, do vereador William Maksoud, que dispõe sobre a instituição do programa “Facilitadores do Trânsito” nas áreas escolares do município de Campo Grande.

Já em segunda discussão e votação, os vereadores analisam o projeto de lei n. 10.582/22, que declara de Utilidade Pública a Academia de Letras do Brasil- Seccional Campo Grande. A proposta é dos vereadores Otávio Trad e Ronilço Guerreiro.

Ainda durante a sessão, a subsecretária do Bem-Estar Animal, Ana Luiza Lourenço de Oliveira e Lima, estará na Tribuna para falar sobre a Cartilha de Bem-Estar Animal, que será utilizada nas ações educativas e disponibilizada também na Rede Municipal de Ensino. O convite foi feito pelo vereador Professor Riverton.

