Equipes da Prefeitura contabilizam estragos na Capital e realizam serviços de limpeza

Desde a manhã desta sexta-feira (20) a Prefeitura de Campo Grande realizou trabalhos de rescaldo pela cidade, com limpeza e remoção de árvores caídas nas ruas. Além disso, o temporal da tarde de ontem (19), resultou na queda de energia em diversos bairros e obstrução de vias.

As equipes encarregadas desses serviços atuam nas seguintes áreas: Rua Bahia com a Avenida Afonso Pena, Bahia com a 15 de novembro, Ceará em frente à Uniderp e Viaduto da Ceará com Afonso Pena. Duas equipes da Semadur também estão em operação; recentemente, liberaram a Avenida Arthur Jorge com a Dolor de Andrade.

Diversas equipes, incluindo Agetran, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana e Sisep, estão nas ruas para solucionar problemas no trânsito e desobstruir as vias.

Conforme o coordenador da Defesa Civil, Aparecido Andrade Portela, a resposta tanto da Prefeitura quanto dos demais órgãos foi bastante rápida, com equipes nas ruas logo após o temporal. “Estamos trabalhando arduamente nas vias públicas obstruídas por quedas de árvores, que já começaram a ser removidas durante a noite, e nesta sexta-feira seguimos com muito trabalho pela frente”.

A meteorologia registrou 28 milímetros de chuva em 33 minutos, com os ventos atingindo 76 km/h. O temporal provocou avarias também no Cemitério Santo Amaro, onde a força da chuva derrubou o muro em vários pontos. A Sisep encaminhou equipes ao local para verificar a situação após o temporal e, diante da dimensão dos estragos, a reconstrução demandará tempo, principalmente se houver incidência de chuva nos próximos dias. No período em que a obra estiver sendo executada, serão colocados tapumes nesses locais onde houve o desabamento.

Semáforos

Ao todo, foram registradas 80 ocorrências entre desligamentos e semáforos intermitentes. Além das solicitações recebidas, o Centro de Controle Integrado de Mobilidade Urbana, que concentra mais de 35% da malha semafórica, também está monitorando e por meio dele foi possível reestabelecer 4 semáforos no corredor da Rui Barbosa, 6 na Rua Brilhante e 3 na Avenida Bandeirantes.

Agentes de Trânsito da Agetran também estão realizando rondas para averiguar se há mais locais que foram afetados pela chuva e pelo vento. O gerente de Fiscalização do Trânsito, Carlos Guarini, ressalta a importância de se manter a prudência e calma no trânsito. “É uma situação atípica, não podemos controlar. Por isso, é importante que os condutores mantenham a atenção, reduzam a velocidade nos cruzamentos e respeitem as regras de trânsito”.

