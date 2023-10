Policiais encontram 2,3 mil pacotes de cigarros contrabandeados nas margens do Rio Paraná

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na tarde de ontem (19), às margens do Rio Paraná em Naviraí, mais de 2,3 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. Um homem de 31 anos, foragido da justiça foi preso em flagrante. Segundo a polícia, o material apreendido é avaliado em R$ 112 mil.

As apreensões aconteceram durante um patrulhamento na região, quando avistaram o suspeito próximo a uma lona preta, que cobria as caixas. Ao ser abordado, o homem disse que estaria no local para cuidar do material e que aguardava a chegada de uma lancha, que iria fazer o transporte do contrabando pelo rio.

Durante checagem da documentação pessoal do suspeito, os policiais encontraram um mandado de prisão em aberto. Ao todo, foram apreendidos 2.350 pacotes de cigarros contrabandeados.

O material apreendido foi encaminhado à Receita Federal de Mundo Novo. Já o foragido foi entregue à Delegacia da Polícia Civil de Naviraí.

