Prefeita Adriane Lopes destaca potencial do agronegócio da Capital durante posse de diretoria da Nelore MS

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, participou na noite dessa segunda-feira (16) da solenidade de posse da nova diretoria da Associação Sul-Mato-Grossense de Criadores de Nelore (Nelore MS) para o biênio 2024/2025. O evento aconteceu no Pavilhão do Fazendeiro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Em seu pronunciamento, a chefe do Executivo Municipal parabenizou a nova diretoria, através do presidente eleito, Paulo Matos, exaltou os potenciais econômicos de Campo Grande e falou da importância do fortalecimento das associações de produtores para a economia local.

“Quero parabenizar o Paulo e toda a diretoria da Nelore MS pelo compromisso e empenho de vocês na busca por uma atividade de excelência, produzindo animais de qualidade, com uma pecuária cada vez mais sustentável e que engrandece Campo Grande e o estado como um todo, fazendo de nós, referência para o Brasil inteiro.

Através do fortalecimento das associações, há também um maior aproveitamento das novas possibilidades que se apresentam. Durante a 83ª Expogrande, em parceria com a Acrissul, além da retomada da nossa principal vitrine do agronegócio, promovemos a primeira edição internacional, realizando negócios, firmando parcerias e difundindo a Rota Bioceânica, da qual Campo Grande é protagonista e por onde os nossos produtores alcançarão o mercado asiático, por exemplo”.

Fundada em 1992, a Nelore MS realiza atividades voltadas ao desenvolvimento da raça por meio de políticas de estímulo ao melhoramento genético do rebanho nacional e ao agronegócio brasileiro, especialmente da pecuária.

O presidente eleito, Paulo Matos, destacou a importância do apoio do poder público na missão de apresentar a novos mercados a qualidade do trabalho realizado pelos neloristas da região, fomentando a economia e gerando emprego e renda.

"Quero ressaltar a importância da presença da prefeita Adriane Lopes, pois, a soma de esforços e o trabalho conjunto entre produtores e o poder público tem papel fundamental no crescimento e fortalecimento da atividade pecuária. A raça nelore representa cerca de 80% dos plantéis do Brasil e tem um papel muito importante na economia do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Através de muito trabalho, melhoramos a genética, o tempo de abate, construímos uma raça forte com uma carne de qualidade e queremos mostrar ao mundo a qualidade dessa carne produzida aqui, que respeita o meio ambiente, através de uma pecuária moderna e responsável".

Com informações da assessoria