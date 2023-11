Vereadores aprovam seis projetos na sessão desta terça-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram, na sessão desta terça-feira (01), seis projetos, todos em regime de urgência com turno único de discussão e votação.

Foram aprovados os projetos de decreto legislativo 2.658/23, 2.659/23, 2.660/23, 2.661/23 e 2.662/23, que concedem títulos de visitante ilustre a Ronaldo Mota, Reinaldo Cintra Torres de Carvalho, Edson Ferrari, Edilberto Carlos Pontes de Lima e Cezar Miola.

Também foi aprovado o projeto de resolução 527/23, de autoria do vereador Tabosa e assinado pelos vereadores Carlão, Prof. Riverton e Júnior Coringa, que institui a Medalha Legislativa “José Ipiranga de Aquino”.

A honraria será concedida anualmente em sessão solene, na semana do dia 24 de abril, a todos que se comunicam e se expressam em Libras (Língua Brasileira de Sinais) e outros recursos a ela associados.

