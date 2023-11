Governo tem como prioridade qualificação profissional

O governador Eduardo Riedel afirmou durante o “MS Day” que além das obras de infraestrutura e logística, também tem como prioridade a qualificação profissional dos trabalhadores do Estado, que assim vão atender a demanda do mercado, e preencher as vagas abertas em diferentes setores. Este ambiente positivo de investimentos e capacitação poderá atrair mais empresas ao Mato Grosso do Sul.

“Estado atravessa um momento de desenvolvimento, com nível de desocupação mais baixo da história, mas para aquele que não conseguiu esta colocação, e tem vaga aberta, vamos contribuir para qualificar esta pessoa, capacitá-la ao mercado de trabalho, buscando sua formação e capacitação”, afirmou.

Riedel lembrou que para isto tem parcerias com iniciativa privada e “Sistema S”, até porque precisa incluir os sul-mato-grossenses que não estão dentro do processo de prosperidade do Estado. “Temos que fazer este resgate, se precisar com programa de renda direta, mas principalmente na qualificação e educação”.

O Estado inclusive lançou neste ano o programa “MS Qualifica”, que vai justamente atuar na capacitação de profissionais, para atender as principais demandas do mercado. O primeiro projeto em andamento é o “Voucher Transportador”, que irá qualificar até mil motoristas de cargas.

Desenvolvimento sustentável

Durante o evento o governador ainda ressaltou a importância da capacidade do Estado investir em obras de infraestrutura e logística, criando um ambiente positivo e propício para recebe grandes investimentos privados. São obras em rodovias e estradas que dão competitividade ao setor econômico.

“Outro ponto importante é a harmonia entre o Estado e os agentes institucionais e políticos, que aqui sentam e conversam, tendo o mesmo olhar voltado para o desenvolvimento do Estado, alinhados na mesma direção, pensando em médio e longo prazo”, ponderou.

Uma das marcas do Estado que foi destacada é a “responsabilidade socioambiental”, com o desenvolvimento sustentável nos três biomas do Estado: Pantanal, Mata Atlântica e Cerrado. “Quando falamos de Estado Carbono Neutro não é uma retórica política e sim uma política pública bem planejada”.

O governador participa do “MS Day”, que é realizado na sede da CNI, em São Paulo. O evento tem o objetivo de mostrar os programas, projetos e potencialidades do Estado para classe empresarial de todo Brasil.