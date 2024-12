Vereadores aprovam reforma administrativa da Prefeitura

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram, em sessão extraordinária nesta quarta-feira (11), o projeto de lei 11.504/24, que dispõe sobre a adequação da estrutura da administração direta e indireta do município de Campo Grande.

A proposta é substitutiva ao projeto de lei n. 11.501/24, que havia sido enviada pela Prefeitura, mas acabou retornando ao Executivo para adequações técnicas.

Os vereadores aprovaram a proposta em única de discussão e votação, e agora ela segue para sanção da prefeita Adriane Lopes.

Foi aprovada ainda, a emenda que estabelece o compromisso de criar a fundação de Cultura em 90 dias

A prefeita Adriane Lopes incluiu a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, e as Secretarias Executivas de Cultura, Juventude e da Mulher.

Outras novas pastas são a Secretaria Especial da Casa Civil, a Secretaria Especial de Planejamento e Parcerias Estratégicas e Secretaria Especial de Articulação Regional.

A Secretaria de Compras Governamentais passará a ser Secretaria Especial de Licitações e Contratos e a Secretaria Municipal de Fazenda substituirá a Sefin (Secretaria Municipal de Finanças).

Já a Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio) foi desmembrada em: Secretaria Municipal de Administração e Inovação e, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Meio Ambiente e Fiscalização Urbana, pasta esta que também ocupa as funções da Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana) que fica extinta.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram