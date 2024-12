Dono de espetaria clandestina na Moreninha é preso em flagrante; carne ficava entre moscas e baratas

Dono de uma espetaria clandestina, de 38 anos, foi preso após ser flagrado comercializando 370 kg de carne imprópria para consumo. O estabelecimento ficava localizado no Bairro Moreninha, em Campo Grande. Segundo a polícia, as carnes estavam em meio às baratas e moscas.

A apreensão foi realizada pela Polícia Civil, Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) e Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal). A espetaria funcionava de forma clandestina, pois não tinha autorização e documentação legal para estar aberto.

Além disso, eram aplicados corantes nas carnes, e produtos para uso bovino. No lugar da gordura, o autor utilizava glândulas mamárias.

A carne foi apreendida e enviada para descarte conforme as normas sanitárias. Diante do caso, o homem foi preso em flagrante e deverá passar por audiência de custódia nos próximos dias.

