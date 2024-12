Polícia Federal deflagra operação por suspeita de corrupção eleitoral em Ladário

Nesta quarta-feira (11), a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Tanque Cheio em Ladário, município distante 425 quilômetros de Campo Grande, com o objetivo de aprofundar investigações sobre corrupção no pleito eleitoral local. A ação visa apurar uma denúncia de compra de votos por meio de abastecimento de combustível.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Ladário e Corumbá, expedidos pela Justiça. Durante a operação, a PF apreendeu mídias digitais, documentos e objetos que serão submetidos a análises periciais no curso do inquérito policial.

Um dos mandados foi executado em um posto de combustível cujo proprietário é filho de Munir Sadeq Ramunieh, prefeito eleito de Ladário. A investigação busca esclarecer se houve envolvimento da família do gestor em possíveis práticas irregulares durante o processo eleitoral.

Em entrevista ao jornal Diário Corumbaense, o advogado de Munir Ramunieh, Maarouf Fahd Maarouf, afirmou que a denúncia foi feita por uma “terceira pessoa” e que não há evidências de compra de votos. Ele assegurou que o prefeito eleito está colaborando com as autoridades e classificou a denúncia como um ato de cunho político.

A PF, em nota à imprensa, destacou o compromisso com a repressão aos crimes eleitorais e reiterou a importância de combater favorecimentos ilícitos de candidatos que possam ter ocorrido no último pleito. Mais detalhes sobre a investigação não foram divulgados devido ao sigilo do inquérito.

