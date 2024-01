Vereadores aprovam oito projetos na sessão desta terça-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram, na sessão desta terça-feira (26), oito projetos. Em regime de urgência, foi aprovado o projeto de lei 11.123/23, dos vereadores Claudinho Serra e Dr. Victor Rocha, que confere ao município de Campo Grande o cognome de Capital do Agro.

Também o projeto de lei 10.218/22, dos vereadores Ademir Santana, William Maksoud e Silvio Pitu, que autoriza o Poder Executivo a criar o Corredor Gastronômico, Turístico e Cultural da Avenida Marinha, no bairro Coophavila. E ainda o projeto de decreto legislativo 2.697/23, do vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, que concede o título de “Visitante Ilustre” da cidade de Campo Grande ao advogado Alcy Alves Velasco.

Também foi aprovado o projeto de lei 11.114/23, da vereadora Luiza Ribeiro, que institui o Dia Municipal da Mulher Indígena, denominado “Kaguateca”, a ser comemorado, anualmente, no dia 5 de setembro.

Em segunda discussão e votação, os parlamentares aprovaram dois projetos. O projeto de lei 10.980/23, de autoria do vereador Ademir Santana, institui e inclui no calendário oficial de eventos de Campo Grande o “Dia Municipal do Chamamé”, a ser celebrado, anualmente, no dia 19 de setembro. E também o projeto de Lei n. 10.865/23, que institui o mês “Dezembro Laranja” de prevenção do câncer de pele no município de Campo Grande. A proposta é de autoria dos vereadores Professor André Luis e Dr. Victor Rocha.

Já em primeira discussão e votação, foram aprovados outros dois projetos. O projeto de lei 10.946/23, substitutivo ao projeto de lei 10.895/23, de autoria do vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, altera art. 8º da lei n. 6.430, de 18 de março de 2020. E, por fim, o projeto de lei 10.956/23, de autoria do vereador William Maksoud, que institui o mês Maio Marrom, dedicado à realização de ações educativas para a prevenção da doença celíaca, no município de Campo Grande.

